MotoGP, le pagelle di Sepang: Martin cinico e implacabile, Bagnaia si aggrappa all'orgoglio

MARTIN 8 - Settima vittoria stagionale in una Sprint Race, decimo secondo posto in un GP. Si è confermato un mostro di costanza e di attenzione al dettaglio. Ha provato a star davanti anche nella gara di domenica, poi ha lasciato andare Bagnaia una volta compreso che non ne aveva. Pochissimi rischi, un altro tassello verso il titolo apposto. Ha all'attivo appena tre vittorie nei Gran Premi contro le dieci del rivale, ma gli basterà guadagnargli due punti nella Sprint di Barcellona per laurearsi campione. Qualcosa vorrà pur dire.