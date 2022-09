MotoGP San Marino: Miller vola in pole davanti a Bastianini, sei Ducati davanti a Quartararo

MOTOGP SAN MARINO

Pole bagnata ed emozionante per l'australiano che partirà davanti ad altre tre Ducati

Misano, è spettacolo Ducati



















Va a Jack Miller la pole position del GP di San Marino, quattordicesima tappa stagionale della MotoGP. Il pilota australiano del team Ducati conquista la prima fila a Misano davanti a Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, mentre Bagnaia (che ha chiuso la qualifica col secondo tempo) scivola al quinto posto in griglia di partenza per la penalità da scontare in gara. Ottavo tempo per Quartararo, che in partenza troverà davanti alla sua Yamaha ben sei Ducati e l'Aprilia di Vinales.

In condizioni di pista al limite e forse tra le più complicate dell'intera stagione, con un tracciato semi-umido che ha messo in difficoltà i piloti, è ancora una super Ducati a prendersi la scena a Misano Adriatico in vista del GP di San Marino. Una moto che sembra essere imprendibile in qualsiasi condizione e che fa davvero paura alla Yamaha e a Fabio Quartararo che vedono materializzarsi la peggiore delle partenze auspicabili in gara: sei Ducati davanti a lui, con un Diablo che vede tutto rosso.

A conquistare la pole, come detto, è Jack Miller, che torna alla prima casella in griglia dopo oltre quattro anni di digiuno. Protagonista di una guida aggressiva e precisa tra il bagnato e l'asciutto della pista del Simoncelli, l'australiano precede di appena 15 millesimi Francesco Bagnaia, mentre dà oltre tre decimi all'iridato Quartararo. Un buon risultato anche per Pecco, che in virtù delle tre posizioni in griglia comminategli per aver ostacolato Marquez e Bastianini in FP1, partirà quinto alle spalle di Bastianini e Bezzecchi. Il pilota italiano del team Ducati factory condividerà la seconda fila con Vinales e Zarco, mentre davanti alla M1 di Quartararo in terza fila ci sarà anche Luca Marini per sette posizioni al via che parlano italiano. Accanto al Diablo poi anche Aleix Espargarò, che chiude la terza fila davanti a Oliveira, Morbidelli e Rins.

Si ferma invece al Q1 l'ambizione di Jorge Martìn, frenato dalla pioggia e costretto a partire dalla quinta fila in tredicesima casella in griglia al fianco di Di Giannantonio e Brad Binder. Più indietro, appena di una fila, Andrea Dovizioso che vedrà partire il suo ultimo GP in carriera dal 18° posto dietro la Honda LCR di Alex Marquez e la Ducati del team Aruba Racing del tester Michele Pirro. Sabato da dimenticare per le Honda ufficiali, con Pol Espargarò e Bradl dalla settima fila in compagnia della Yamaha RNF di Darryn Binder e con i soli Nakagami, Watanabe, Gardner e Fernandez alle spalle.