MotoGP, Rossi: "Questa Yamaha ha un potenziale migliore"

Valentino Rossi sa che la stagione al via tra meno di un mese sarà decisiva per il suo futuro e le prime indicazioni sembrano essere positive. ""Per me, la moto ha un potenziale migliore rispetto allo scorso anno, ma dobbiamo lavorare perché anche gli altri stanno facendo passi avanti, e come ho detto prima, sono molto forti. Quindi, dobbiamo continuare a lavorare sodo, ma sembra che stiamo andando nella giusta direzione", ha detto il pesarese. La MotoGP scalda i motori



















































































A Sepang seconda giornata di test ancora nel segno di Quartararo.

























































































"Tutti sono molto forti, molto veloci come sempre. Noi non siamo così lontani dalla vetta. Il secondo giorno è stato migliore del primo perché abbiamo lavorato molto sulla nuova moto. Abbiamo bisogno di un po' più di esperienza e di alcuni chilometri, ma oggi abbiamo già trovato qualcosa di buono, soprattutto per l'aderenza, e il ritmo con la gomma da gara è positivo", ha aggiunto.