MotoGP, Rossi: "Misano gara speciale, voglio lottare per il podio"

Valentino Rossi guarda con fiducia al doppio appuntamento di Misano. "Correre su questa pista è sempre molto speciale per me. E' vicino casa, a soli 10 km. E' molto facile per me raggiungere il circuito ed è anche molto comodo correre così vicino a casa - ha spiegato il Dottore - . L'anno scorso siamo stati molto forti, abbiamo concluso appena giù dal podio, vogliamo lottare per le posizioni di vertice anche questa volta".

Sul circuito di casa, per Valentino passa l'ultimo treno per il Mondiale, per centrare il tanto agognato 10° titolo. Una pista favorevole alla Yamaha e sulla quale Rossi ha vinto tre volte, l'ultima nel 2014. In un Mondiale orfano di Marc Marquez e senza un vero padrone, il 42enne fuoriclasse delle due ruote potrebbe trarre vantaggio dall'incognita asfalto e provare a piazzare un paio delle sue vecchie zampate per rimanere in corsa fino alla fine.