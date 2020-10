MotoGP, Rossi: "In Francia veloci per il podio"

VERSO GP LE MANS

Dopo le cadute di Barcellona, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso hanno voglia di rifarsi in Francia, a Le Mans, nel weekend. Il pilota della Yamaha ha fissato il podio come obiettivo: "Sicuramente il risultato finale in Catalogna è stato un peccato, ma la cosa positiva e' che siamo abbastanza veloci per lottare per il podio, e penso che possiamo provare qualcosa anche durante il fine settimana in Francia". Il pesarese ha grande fiducia: "Le Mans è una pista che mi piace molto e di solito li' siamo competitivi. L'obiettivo è continuare il lavoro che abbiamo fatto in Catalogna e lottare di nuovo davanti. Faremo del nostro meglio per combattere per il podio. Speriamo che il tempo, se non buono, sia almeno costante, cosi' da poter essere completamente preparati per la gara di domenica".

Il ducatista non vede l'ora di scendere in pista: "Ci aspetta una pista di cui conservo i buoni ricordi dello scorso anno. Spero di potermi finalmente riscattare dopo la delusione dell'ultima gara. Quella del Montmelò è stata una esperienza frustrante ed è stato un bene avere a disposizione una settimana per poter recuperare, non solo fisicamente. Io cerco di vedere ogni gara come una nuova opportunità e sono fiducioso di poter tornare ad essere competitivo. A Le Mans dovremo anche fare i conti con il meteo incerto - ha sottolineato il forlivese -, un fattore che sicuramente condizionerà molto il fine settimana ma siamo pronti per lottare fino alla fine".

VINALES: "SIAMO CONCENTRATI"

"Ci siamo lasciati alle spalle quello che è successo a Montmeló e continuiamo a concentrarci sul lavoro da svolgere - le parole dello spagnolo Maverick Vinales - Mi sento positivo, sappiamo che Le Mans è un circuito che può adattarsi alla nostra moto se lavoriamo bene. Anche a me piace molto quella pista, ho ottenuto dei buoni risultati in passato e quindi penso che possiamo fare di nuovo bene in questo fine settimana. Ma, come sempre a Le Mans, il meteo può essere un fattore decisivo per come si svolgerà il weekend di gara, soprattutto ora che arriviamo su questo circuito molto piu' tardi del solito nel corso dell'anno. Sono curioso di vedere cosa possiamo fare lì".