MotoGP, Rossi: "Il Mondiale è ancora aperto, non sono lontano dalla vetta"

La seconda gara di Misano è stata amara per Valentino Rossi, ma la caduta con ritiro non ha intaccato troppo una classifica della MotoGP cortissima. Tanto che lo stesso pesarese crede ancora nella rincorsa al titolo, che per lui sarebbe il decimo. "Non sono così lontano dalla vetta della classifica, il campionato è ancora aperto. Questa stagione è stata pazza e ci sono ancora molte gare da disputare, faremo del nostro meglio", ha detto il pilota della Yamaha.

Sulla gara di domenica a Barcellona: "E' una pista che mi piace molto, ma è diversa da Misano. Le condizioni e l'asfalto saranno differenti, ma possiamo fare un buon weekend liì. E' importante portare a casa qualche punto", ha aggiunto.

