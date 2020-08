MotoGP, Rossi: "Gomme al limite, asfalto molto caldo"

MOTOGP STIRIA

Valentino Rossi chiude nono la seconda sessione di libere del GP di Stiria, ma il tempo ottenuto nel pomeriggio non serve al Dottore per stare tra i top 10 che accederanno direttamente al Q2. Per il pilota Yamaha servirà allora una FP3 perfetta per risalire la china e abbandonare quel 13° posto che attualmente lo vedrebbe relegato, per il secondo weekend di fila, in Q1: "Ci auguriamo che domani nelle FP3 avremo una sessione asciutta. Di solito la mattina è un po' più fredda, quindi puoi andare più veloce".

"Il problema più grande oggi è stato che abbiamo provato a fare il time attack nel pomeriggio, ma l'asfalto era a più di 50 gradi ed è stato difficile migliorare il tempo sul giro di questa mattina. Abbiamo fatto un solo time attack nelle FP2, perché siamo sempre al limite con la quantità di gomme, come tutti gli altri" ha aggiunto Rossi.

Il Dottore ha poi concluso: "Per quanto riguarda il mio passo, non siamo così male, ma come sempre ci sono molti piloti che sono molto forti. Oggi abbiamo lavorato per migliorare rispetto alla settimana scorsa, ma non siamo riusciti a trovare qualcosa che ci desse un passo migliore":