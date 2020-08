MotoGP, Rossi: "In gara può succedere di tutto. Dovi? Non me l'aspettavo"

GP AUSTRIA

Dopo una buona prestazione in Q1, che gli ha permesso di accedere alla Q2, Valentino Rossi non è riuscito a ripetersi chiudendo le qualifiche con il 12° tempo. Per il "Dottore" sarà quarta fila al fianco di Oliveira e Nakagami: "Questa è una pista dove il motore conta tanto, Maverick e Quartararo penso siano stati molto bravi nel giro secco. Domani può succedere di tutto, le previsioni sono molto instabili".

"E' strano vedere le Yamaha così avanti, come passo c'è qualcuno tipo Espargaro, Dovizioso o anche le Suzuki che mi sembrano messi meglio. Domani bisognerà aspettare fino alle 14, sul bagnato non so cosa aspettarmi, è da tanto che non corriamo sul bagno. Si è visto questa mattina, in quei pochi giri che abbiamo fatto, che vanno comunque tutti molto forte. Può succedere di tutto. Per quanto riguarda l'asciutto bisogna provare a partire bene e a venire su" ha aggiunto Rossi.

Valentino si è poi soffermato anche sulla notizia di giornata, il divorzio di Dovizioso con la Ducati: "Non me l'aspettavo. Pensavo che magari dopo aver fatto un braccio di ferro trovassero un accordo. Sarà curioso vedere cosa farà l'anno prossimo e chi prenderà la Ducati ufficiale, perché questo movimento produce un sacco di cambiamenti a cascata: per chi va in Ducati ufficiale, per chi va in Pramac. Sarà interessante vedere il mercato".