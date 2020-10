MotoGP, Rossi: "Buon ritmo nonostante le condizioni". Dovi: "Mio weekend inizia domani"

MOTOGP FRANCIA

Prestazione positiva, nonostante i tanti interrogativi lasciati dalla pista di Le Mans, per Valentino Rossi che nelle prime due sessioni di libere del GP di Francia conquista il 12° posto in combinata. Per il "Dottore", a caccia del 200° podio, buon feeling con la M1: "Nel complesso posso dire di non essermi sentito male in moto e penso di aver avuto un buon ritmo. Col freddo è difficile spingere con le gomme slick, di mattina è andata bene ma nel pomeriggio, quando era metà asciutto e metà bagnato, bisognava stare molto attenti". MotoGP, libere bagnate a Le Mans Getty Images

"Era molto pericoloso spingere, il freddo e l'umidità hanno reso questo tracciato molto difficile. Se l'asfalto è sotto i 20 gradi diventa tutto più complicato" ha aggiunto Rossi. Poi la battuta sul Mondiale: "Complicato per me, nelle ultime gare ho buttato via troppi punti che sarebbero stati importanti. Cerchiamo di essere competitivi e veloci in tutte le piste, questo è il nostro obiettivo".

Rossi ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni del fratello Luca Marini, protagonista di una brutta caduta nel corso delle FP2 in Moto2: "Sta bene, è in ottima forma anche se ha dei problemi alla caviglia sinistra. Ho avuto paura per lui, l'incidente è stato brutto. Abbiamo tre gare di fila, dobbiamo valutare se ha senso rischiare. In ospedale lo controlleranno meglio e vedremo se sarà in grado di tornare in moto".

Giornata da dimenticare invece perche in combinata chiude al 19° posto e in FP3 sarà chiamato ad una prestazione super per entrare in Q2: "Nel pomeriggio la pista era chiazzata, chi voleva fare il tempo doveva rischiare ed è normale ci siano state più cadute. Ho fatto una caduta stupida con la gomma fredda, questo non mi ha dato la possibilità di fare quei giri che forse mi avrebbero permesso di migliorarmi. Cambia poco, domani sarà freddo e ci saranno condizioni normali. Il weekend per me inizia domani".