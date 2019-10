MotoGP, Rossi: "Bello stare un po' davanti, ma poi mi hanno passato tutti"

PAROLA AGLI ITALIANI

Il GP d'Australia per gli italiani è stato avaro di soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda i big. Davanti a Dovizioso e Rossi, infatti, si sono piazzati anche il "deb" Bagnaia, ottimo quarto, e Andrea Iannone, sesto con l'Aprilia. Ancora una volta il più deluso è stato Valentino. "Ho fatto una buona partenza ed è stato bello stare un po` davanti al gruppo. In quel momento non pensi a niente, cerchi di guidare nel miglior modo possibile ma alla fine ero lento e tutti mi hanno sorpassato", ha detto. Marquez rovescia tutti Down Under

















































































































































































































Ultime gallery Vedi tutte

"È stata dura, l`ottavo posto non è un grande risultato ma allo stesso posto non è male. Abbiamo trovato un buon bilanciamento nella moto ma ci mancava un po` il posteriore e questo è il problema che abbiamo da inizio stagione ma che non riusciamo a risolvere. È stata sicuramente una gara migliore delle ultime disputate. Sono riuscito a guidare piuttosto bene anche se ero lento nel rettilineo e in tanti riuscivano a superarmi", ha aggiunto Rossi.

Appena davanti al pesarese ha chiuso Andrea Dovizioso e anche per lui è stata una gara deludente. “Purtroppo, dopo una prima parte di gara in cui siamo stati veloci, abbiamo poi consumato eccessivamente la gomma posteriore e quindi il nostro ritmo è calato rispetto a quello dei primi tre. Nel gruppo dei piloti in lotta per il quarto posto eravamo tutti un po' in difficoltà, ma all’ultimo giro mi ero creato l’occasione giusta: purtroppo alla curva 2 la moto mi è partita, sono andato largo, ed ho perso quattro posizioni. Alla fine è un peccato perché saremmo potuti arrivare terzi e salire sul podio, ma con un distacco importante dai primi. L’aspetto positivo è che abbiamo confermato il nostro secondo posto nella classifica piloti, con due gare di anticipo e per il terzo anno consecutivo”, ha spiegato il ducatista.

Ha ritrovato il sorriso, invece, Andrea Iannone, capace di portare l'Aprilia sino al sesto posto. "E' stata una gara positiva per noi ma abbiamo lavorato bene durante tutto il weekend, ho subito avuto un buon feeling e ho capito dal primo turno di prove che sarebbe stata una buona occasione per noi. Ovviamente tanti dettagli ci hanno aiutato, a partire dalle caratteristiche di questa pista e peccato per un contatto nel finale, ho perso una ala e la moto non era più perfettamente bilanciata. Ma è stato emozionante portare l'Aprilia lì davanti, di questo voglio ringraziare tutti i ragazzi che qui e a Noale stanno lavorando al massimo e il presidente che ci sostiene nella nostra crescita. Mi auguro di poter regalare loro altre soddisfazioni, è solo la mia prima stagione in Aprilia e non è stata delle più semplici ma non sono mai mancati determinazione e impegno", ha commentato.

Alla fine, però, il migliore di tutti è stato Pecco Bagnaia, capace di sfiorare il podio. "Non posso essere deluso per essere arrivato a 55 millesimi dal podio. Sono molto contento per questa gara. E’ stato il primo weekend solido dall’inizio alla fine. Abbiamo azzeccato la scelta delle gomme e abbiamo lavorato bene tutto il week end. E’ un quarto posto che mi riempie di soddisfazione e credo che possa essere uno step importante. Andiamo in Malesia con tanta fiducia", ha ammesso.