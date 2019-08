MotoGP Repubblica Ceca, la Ducati di Dovizioso detta il ritmo nelle Libere 1

di

DANIELE PEZZINI

Andrea Dovizioso è il pilota più veloce al termine della prima sessione di libere del GP della Repubblica Ceca, decima tappa del Motomondiale. Il pilota Ducati ha girato in 1'56''919, tenendosi alle spalle di pochissimo la Yamaha di Vinales (+ 0''029) e la Honda del leader iridato Marquez (+ 0''063). In top 10 anche le M1 di Morbidelli (8° a + 0''844) e Valentino Rossi (10° a + 0''908). Solo 13° Petrucci con l'altra Ducati.

Dopo la pausa estiva il campionato è ripartito da Brno e lo ha fatto nel segno del Dovi, trionfatore su questa pista nel 2018. Il forlivese ha dato subito prova di volersi mettere alle spalle un periodo poco brillante (il podio manca ormai dalla gara del Mugello), mettendo in mostra un bel passo nella prima parte del turno e poi strappando alla concorrenza anche il miglior tempo assoluto sul giro secco. Vinales si è avvicinato molto nel time attack finale, mentre Marquez, come al suo solito, ha fatto registrare il tempo buono a inizio sessione, per poi concentrarsi soprattutto sul ritmo gara.

Alle loro spalle si è piazzato, decisamente a sorpresa, Oliveira con la KTM Tech 3, distanziato di appena 99 millesimi dalla vetta, seguito dal test rider della Suzuki, Guintoli (5°, ma a quasi mezzo secondo). In top 10 anche Miller con la prima Ducati Pramac (6° a + 0''466), Syahrin con l'altra KTM Tech 3 (7° a + 0''807) e infine un terzetto di "big", formato da Morbidelli, Rins e Valentino. Il Dottore non ha tentato un vero e proprio attacco al tempo, ma è comunque riuscito a conservare la posizione che lo mantiene momentaneamente qualificato per la Q2. In questo senso sarà fondamentale la FP2 del pomeriggio, quando tutti i piloti daranno l'assalto alla top 10 visto che per sabato è prevista pioggia sia sulla FP3 sia sulle qualifiche.

A caccia del tempo dovranno necessariamente andare Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci, rispettivamente 12° (+ 1''031, arrivato dopo una scivolata) e 13° (+ 1''042). Lontano dai migliori anche Andrea Iannone con l'Aprilia (20° a + 1''452).

