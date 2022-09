MotoGP, Quartararo: "Misano è da sempre un posto speciale". Bagnaia: "Non vedo l’ora di domenica"

MOTOGP SAN MARINO

Il leader del Mondiale parla prima del GP di San Marino: "Sono pronto a lottare per il primo posto". Bagnaia fiducioso: "Possiamo fare un buon lavoro"

© Getty Images É partito il conto alla rovescia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la quattordicesima tappa del Motomondiale 2022: l’appuntamento è per domenica 4 settembre alle ore 14. Nella consueta conferenza stampa che precede il fine settimana, il leader della classifica piloti Fabio Quartararo commenta: “Qui sono sempre andato veloce”. Ad insidiarlo al terzo posto l’azzurro Bagnaia (Ducati): “Sono contento di correre a casa”.

Il Misano Wolrd Circuit “Marco Simoncelli” è pronto ad ospitare la quattordicesima tappa del Motomondiale. La corsa a due ruote torna in Italia e sarà un weekend speciale, visto che Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF) disputerà proprio qui la sua ultima gara in MotoGP. Nel giovedì che precede il fine settimana, parola ai protagonisti e in particolare al leader della classifica generale Fabio Quartararo: “Questo circuito è speciale per me, mi fa pensare al titolo vinto qui l'anno scorso. A Misano sono sempre stato veloce, l’ultima volta con Pecco ho lottato fino all’ultimo giro anche se non sono riuscito a superarlo. Sono pronto a combattere per la vittoria”. Poi un commento sui diretti inseguitori al titolo: “È veramente difficile lottare per stare davanti, l'obiettivo è arrivare prima di chiunque, a prescindere da chi sia il pilota e dalla moto che guida”.

A voler migliorare il sesto posto ottenuto in Austria è sicuramente il pilota dell’Aprilia Aleix Espargarò: “L’Austria è stata particolarmente difficile per me. Bisogna cercare di fare sempre bene visto che il terzo in classifica continua a vincere”. Lo spagnolo, ricordiamo, è il primo inseguitore di Quartararo: “Voglio scendere in pista e dimostrare il mio valore a Misano. Abbiamo una moto migliore e mi auguro di fare bene".

Chi è a caccia della quarta vittoria consecutiva per entrare nella storia è “Pecco” Bagnaia. Il pilota della Ducati vuole fare bene nel circuito di casa: “Mi aspetto di vedere tanti tifosi. È sempre bello tornare a correre a Misano, anche se Quartararo è molto competitivo su questa pista e l'Aprilia ha fatto grandi progressi. Ripeto, non sarà facile e le previsioni meteo non sono delle migliori per questo weekend”. Poi un appunto sul nuovo compagno per la prossima stagione e sul ritiro di Dovizioso: “Sono molto felice dell'arrivo di Bastianini e credo che potremo fare veramente bene insieme. La cosa più importante sarà permettergli di capire come lavoriamo. Per quanto riguarda Andrea sarà un weekend emozionante per lui, è stata una delle persone più pulite nel nostro sport”.