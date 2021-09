MotoGp, Quartararo carico per Austin: “La pista mi piace, farò una bella gara”

MOTOGP AUSTIN

Il leader della classifica piloti vede il titolo sempre più vicino: “Penso un passo alla volta, ho grande fiducia”

È partito il conto alla rovescia per il Gran Premio di Austin, in Texas, quindicesima tappa del Motomondiale 2021: appuntamento per domenica 3 ottobre alle ore 21 italiane. Nella consueta conferenza stampa che precede il fine settimana, il leader della classifica piloti Fabio Quartararo ostenta sicurezza: “Il circuito è perfetto per me, posso vincere”. Ad insidiarlo al secondo posto l’azzurro Bagnaia (Ducati): “Sono sicuro di fare bene”. Getty Images

Come sempre nel giovedì che precede il fine settimana, parola ai protagonisti del circuito e in particolare al leader della classifica generale Fabio Quartararo: “Sono molto contento di essere qui in Texas, il tracciato mi piace e si addice alle mie caratteristiche, sono convinto che farò bene e che potrò raggiungere un ottimo risultato”, dichiara il pilota della Yamaha, favorito al titolo mondiale: “Ma per ora penso a divertirmi e a valutare gara per gara”.

Lo insegue in classifica a 48 punti l’azzurro Francesco Bagnaia, che arriva ad Austin dopo le due vittorie consecutive ad Aragon e Misano: “È una pista che mi piace, penso che la mia moto si comporterà bene. È un circuito complesso ma stimolante, negli ultimi tempi sto acquisendo sempre più feeling con la moto. – dice il pilota della Ducati -. Siamo veloci e possiamo vincere anche questo fine settimana, sono fiducioso”. In forma in questo periodo anche Enea Bastianini, suo compagno in Ducati, reduce dal podio di Misano: “Il terzo posto dell’ultima gara mi ha dato grande fiducia, è stato bellissimo. Qui ad Austin il tracciato non è semplice quindi devo capire come dovrò comportarmi. Penso di poter fare bene anche questo fine settimana, sono ottimista e la top 6 sarebbe un ottimo risultato”.

In conferenza stampa anche Marc Marquez, solo nono in classifica generale ma che qui ha vinto sei volte in carriera, ininterrottamente dal 2013 al 2018. “Qui è sempre speciale per me, cercherò di divertirmi come sempre anche se questa ovviamente è una stagione difficile. Ad Austin mi sono tolto tante soddisfazioni, domenica non sarà semplice e soprattutto devo vedere come si comporterà qui la nuova moto”, le parole del campione della Honda, che ha poi speso parole di elogio per i due colleghi italiani: “Sia Pecco che Enea sono in stato di grazia e si stanno dimostrando dei grandi piloti”.