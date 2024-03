MotoGP Qatar, qualifiche: la prima pole dell'anno a Martin, Bastianini 3° e Bagnaia 5°

GP QATAR

In prima fila con lo spagnolo anche l'Aprilia di Aleix Espargaro, in seconda con Pecco ci saranno Binder e Marc Marquez

© Getty Images 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sarà Jorge Martin a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP del Qatar, prima tappa del Mondiale MotoGP 2024. Lo spagnolo del team Ducati Pramac, vicecampione in carica, ha chiuso le qualifiche con un sensazionale 1'50''789, tenendosi alle spalle l'Aprilia di Aleix Espargaro (+ 0''083) e la Ducati ufficiale di Enea Bastianini (+ 0''086), che scatteranno con lui in prima fila. Partirà dalla seconda invece il due volte iridato Pecco Bagnaia, che ha chiuso 5° a + 0''139 dietro alla Ktm di Binder (4° a + 0''124). In seconda fila anche un ottimo Marc Marquez (6° a + 0''172), al debutto ufficiale sulla Ducati del team Gresini.

Per cominciare a definire le gerarchie della nuova stagione bisognerà attendere almeno la gara del pomeriggio, ma i segnali mandati da Martin sembrano già essere molto chiari. Dopo aver perso il titolo 2023 per una manciata di punti al termine di un lunghissimo duello con Bagnaia il madrileno ha iniziato con grande voglia di riscatto. Pecco, dal canto suo, ha dimostrato di aver risolto immediatamente i problemi che lo avevano allontanato dalle zone alte della classifica nelle libere di venerdì e sembra pronto a far ripartire la battaglia, anche se non è riuscito a rimanere vicinissimo al rivale, anche a causa di un lungo nel secondo run. Meglio di lui ha fatto Bastianini, che sembra aver ritrovato il pieno feeling con la moto dopo un anno tormentato dagli infortuni.

In terza fila scatteranno Di Giannantonio con la prima Ducati VR46, il fenomenale rookie Acosta con la Ktm GasGas e Alex Marquez con l'altra Ducati Gresini (tre decimi il distacco dal fratello maggiore). In quarta ci saranno invece Vinales con l'altra Aprilia ufficiale, Miller con l'altra Ktm ufficiale e Raul Fernandez con la prima Aprilia del team Trackhouse.

Prima qualifica complicatissima invece per l'altro pilota del team VR46, Marco Bezzecchi. Il riminese non è riuscito a guadagnarsi il Q2 e scatterà 15°. In quinta fila con lui anche la Honda LCR di Zarco (13°) e l'altra Aprilia Trackhouse di Oliveira (14°).

Notte fonda per le giapponesi: le Yamaha di Quartararo e Rins partiranno rispettivamente 16eisma e 20esima, le Honda ufficiali di Mir e Marini 17esima e 21esima. In ultima casella scatterà Franco Morbidelli con l'altra Ducati Pramac, ancora a caccia del giusto feeling dopo aver saltato tutti i testi invernali a causa del brutto incidente di Portimao.