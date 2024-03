MotoGP, Martin: "Fortunatamente non dovrebbe piovere più..."

© Getty Images

Jorge Martin sembra soddisfatto del suo primo venerdì stagionale in MotoGP, nonostante la pioggia della seconda sessione di libere in Qatar: "L’ultimo run di test non era stato buono, ma la prima sessione mi ha tranquillizzato - le parole del vicecampione in carica a Sky, che aveva chiuso al comando il primo turno -. Nella seconda ho solo fatto i giri che dovevo e basta. Non mi trovavo a mio agio con le gomme da bagnato. Comunque ho visto che non dovrebbe piovere più quindi sono più sereno. Io tra i candidati al titolo? Ho fatto un buon lavoro in inverno, cercando di lavorare sui dettagli e di migliorarmi. Se sono tra i candidati al titolo lo vedremo più avanti".