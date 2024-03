MotoGP Qatar, Martin: "Bagnaia ha spinto, io ho dovuto gestire". Binder: "Pecco incredibile"

gp qatar

Lo spagnolo ammette le difficoltà avute in gara, il sudafricano applaude Bagnaia per il successo

MotoGP, le immagini della prima del 2024 in Qatar









































1 di 22 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jorge Martin e Brad Binder si devono arrendere allo strapotere di Francesco Bagnaia nella prima stagionale di MotoGP in Qatar. Lo spagnolo chiude terzo dopo aver vinto la Sprint Race del sabato e ammette: "È stata una gara difficile, ero partito bene ma ho subito dovuto gestire la gomma mentre Pecco spingeva". Il sudafricano del team KTM applaude l'iridato: "È stato incredibile, non ha fatto nessun errore in gara".

BINDER: "POSSIAMO FARE UNA GRANDE STAGIONE"

Bis di secondi posti in Qatar per Brad Binder, che dopo quello della Sprint Race conquista anche quello del GP: "Sono molto soddisfatto del risultato perché sapevo che sarebbe stata dura tenere le gomme fino alla fine e sono stupito di esserci riuscito. Ma Pecco non ha fatto nessun errore, è stato incredibile. La moto è stata fantastica, se teniamo questo passo possiamo fare una grande stagione".

MARTIN: "FATTO TANTI PUNTI, FELICE"

Terzo posto per Jorge Martin, con Martinator in difficoltà con le gomme: "È stata una gara difficile, ero partito bene ma ho subito dovuto gestire la gomma mentre Pecco spingeva. Il passo è stato veloce, ho controllato il grip e alla fine ho battagliato con Binder e anche lui ha spinto tanto. Abbiamo colmato il gap, ho cercato il sorpasso ed è andata così. Ho fatto tanti punti, ho vinto ieri e sono felice. Penso già alla prossima gara".