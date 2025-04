MotoGP Qatar: Marquez davanti a Di Giannantonio e Bagnaia nelle libere, Martin torna in sella

Il venerdì del Qatar si apre un po' come i precedenti tre, con un Marquez davanti a tutti che detta il tempo. Ma la grande novità è finalmente il ritorno in pista di Jorge Martin, che dopo aver saltato i primi tre appuntamenti della MotoGP 2025 a causa di un doppio infortunio, torna in sella all'Aprilia. Il team di Noale lo ha lasciato libero di prendere confidenza con una moto che, senza grandi misteri, non ha provato pienamente e che è lontana parente rispetto a quella dei test, lasciando di fatto lo spagnolo girare (12 giri) per capire qualcosa di più della RS-GP. Il risultato è messo da parte, un 20° tempo davanti ai soli Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Chantra (Honda LCR), per permettere all'iridato di tornare a fare quello che lo diverte senza prendersi rischi.