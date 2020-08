MotoGP, primo podio per Morbidelli: "Sensazione bellissima"

GP BRNO

"Se faccio podio mi farò le treccine" aveva detto dopo le libere del GP di Repubblica Ceca, ora dovrà mantenere la promessa. Franco Morbidelli chiude secondo a Brno e conquista il primo podio in assoluto in MotoGP: "E' una sensazione bellissima, sono sopraffatto e mi godo il momento. Ora tre giorni di riposo e poi si penserà alla gara in Austria".

Incredulo ed euforico, con la consapevolezza che il gradino più alto era nelle sue mani. Per Morbidelli una gara da ricordare quella a Brno, terza tappa del Motomondiale: "E' stata una bella gara, sono partito bene e ho fatto ciò che mi ero prefissato di fare ovvero prendere il ritmo senza stressare le gomme. Ho visto che Binder si avvicinava, ma ho deciso di non fare sciocchezze e portare la moto fino al termine della corsa. Ringrazio la squadra e chi lavora con me, ora abbiamo tre giorni di riposo e voliamo in Austria con gioia e forza per fare bene".

Vedi anche Motogp MotoGP, Binder vince in solitaria: beffa per Morbidelli, Rossi 5° "La gara è stata particolare, bisognava essere gentili sulle gomme e ci ho provato dall'inizio alla fine. Vedevo che stavo andando via, ero molto felice, poi a metà gara ho visto il ritorno forte di Brad e non potevo fare niente" ha concluso il pilota del team Petronas.