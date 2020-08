MotoGP, Binder vince in solitaria: beffa per Morbidelli, Rossi 5°

GP BRNO

di

LUCA BUCCERI

Uno strepitoso Brad Binder lascia il vuoto alle proprie spalle vincendo il GP della Repubblica Ceca a Brno. Primo successo in MotoGP per il pilota sudafricano che in sella alla KTM precede di oltre cinque secondi Franco Morbidelli (primo podio assoluto in top-class) e Johann Zarco. Rimonta super e quinto posto finale per Valentino Rossi, male Fabio Quartararo che chiude la gara al settimo posto alle spalle di Oliveira. MotoGP, Binder vince in solitaria Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Dalla Moto2 con furore, firmato Brad Binder. Una gara spettacolare, in sella alla KTM, porta il pilota sudafricano al primo successo in assoluto in MotoGP. Una prestazione monstre per Binder che, partito settimo, ha rimontato riuscendosi a piazzare davanti a tutti. Ancor più incredibile quanto fatto per portarsi in testa: con oltre 2 secondi di ritardo a Morbidelli, che guidava il gruppo, ha prima sorpassato Quartararo per poi puntare l'italiano al quale ha dato cinque secondi al taglio del traguardo.

Una beffa per Morbido che per buona parte della gara aveva guidato in testa, poi la sua Yamaha del team Petronas ha lasciato spazio allo strapotere della KTM senza riuscire a tenere. Per Morbidelli si tratta del primo podio in top-class.

Terzo tempo per Johann Zarco, partito male allo spegnimento dei semafori ma poi capace di restare in gruppo e piazzarsi sul podio. Per il francese anche una long lap penalty per un contatto che ha causato il ritiro di Pol Espargaro.

Buona prestazione anche per Valentino Rossi, quinti dietro a Rins, che dovrà rimandare l'appuntamento col podio numero 200 della carriera. Per il "Dottore" rimonta dal decimo posto, la sua è la prima Yamaha ufficiale che ha tagliato il traguardo.

Male, anzi malissimo il leader della classifica Fabio Quartararo che ha sventolato bandiera bianca sugli attacchi degli avversari. Il fuoco del "Diablo" a Brno sembra essersi spento ed il settimo posto al termine della corsa è un forte allarme per il team Petronas. Il risultato del francese però non preoccupa tanto in ottica classifica perché il primo inseguitore Vinales fa peggio di lui chiudendo 14°.

Rimonta, ma non riesce ad andare oltre l'11° posto, Andrea Dovizioso che precede il compagno di scuderia Danilo Petrucci.

L'ORDINE DI ARRIVO

LA CLASSIFICA E IL CALENDARIO DEL MOTOMONDIALE