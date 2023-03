MotoGP Portimao, Bagnaia: "Ghiaia inadeguata, mi sono preoccupato per Espargarò"

GP PORTOGALLO

Il campione del mondo analizza la sua prestazione del venerdì, ma punta il dito contro la ghiaia di Portimao

MotoGP, le immagini del venerdì di Portimao





















































Obiettivo raggiunto per Francesco Bagnaia nel primo venerdì di prove della MotoGP del 2023. Il pilota Ducati, chiudendo la giornata col terzo tempo in combinata, ha infatti conquistato un posto diretto nel Q2 in vista della qualifica del sabato per Sprint Race e gara. Il campione del mondo, al termine della sessione, si è detto contento: "Oggi l'importante è essere nei 10, non è stato un debutto facile perché abbiamo fatto un turno di due ore. Mi sono preoccupato per Espargarò, è ancora colpa della ghiaia".

"Con la prima soft avevo preso dei rischi e mi stavo per stendere, poi appena sono rientrato avevo la gomma usata ed è andata bene" ha detto Bagnaia. Sull'incidente di Espargarò ha poi aggiunto: "Qui la ghiaia era particolare, era troppo grossa. L'anno scorso tornai ai box con le pietre, quest'anno hanno cambiato e non basta. Pol quando arriva sulla ghiaia non rallenta, così è pericoloso".

Jack Miller, uomo del giorno, si è detto entusiasta: "Abbiamo lavorato molto dagli ultimi test in termini di elettronica e assetto. Questo risultato non è di Jack Miller, ma di tutta la squadra. Penso che la Sprint sarà interessante, spingeremo come matti. Non vedo l'ora di iniziare la stagione con questo tipo di gara".

Sorride soddisfatto Maverick Viñales con la sua Aprilia che ha chiuso col secondo tempo in combinata: "Sono molto soddisfatto del lavoro, abbiamo fatto bene. Ho guidato bene, c'è tanta strada da fare e l'obiettivo è raccogliere il massimo ogni giorno. Sprint? Devo attaccare subito, con la soft mi trovo bene e per me è un extra. Nel giro secco c'è tanta velocità, ma dobbiamo lavorare perché domani in qualifica arriva l'ora della verità. Di passo mi sono trovato bene, stiamo lì a lottare. Rispetto ai test la pista è migliore, si può andare forte, ma è al limite per la gomma davanti. C'è tanto vento freddo, se non si spinge subito si va a terra".