MotoGP Portimao, Marquez: "Sto bene, ma è un Marc diverso". Espargarò: "La moto funziona"

MOTOGP PORTOGALLO

I due spagnoli sono soddisfatti delle loro Honda e puntano a sorprendere nel weekend lusitano

La prima giornata di prove libere del GP del Portogallo di MotoGP è stata condizionata dalla pioggia e dal forte vento sul circuito di Portimao, condizioni che hanno premiato le Honda di Marc Marquez e Pol Espargarò. Il "Cabroncito", che al termine delle due sessioni guida la combinata, si è detto soddisfatto di quanto fatto: "Sul bagnato mi trovo bene perché non si spinge tanto, ma oggi il feeling è stato molto buono. Sono uscito in pista e mi sono sentito bene, ho fatto un buon tempo e nel pomeriggio ho replicato. Poi appena ha cominciato a piovere ho deciso di tornare ai box, non volevo prendermi rischi". Portimao, tanta pioggia per la MotoGP















































"Dicono che domenica sarà asciutto, quindi non ho voluto strafare. Mi sento un Marc diverso da prima, ma fisicamente mi sento molto bene e sono in una condizione ottima" ha sottolineato Marquez.

Entusiasmo anche per Pol Espargarò, primo nelle FP2 e secondo in combinata: "La moto funziona bene e siamo stati veloci sia al mattino che al pomeriggio. Le condizioni sono uguali per tutti, ma oggi abbiamo fatto molto bene e domani vedremo cosa arriverà. Sono contento di questa moto, abbiamo avuto problemi e l'inizio è stato difficile, ma ci vogliono risultati e possiamo raggiungerli. In Europa inizia davvero il mondiale, quindi ce la giocheremo. Sento la fiducia del team, ora dobbiamo aspettare e lavorare insieme per ottenere il prima possibile i risultati".

Terzo tempo in combinata per la Suzuki di Joan Mir: "La giornata è stata positiva, non abbiamo potuto fare altro nel pomeriggio perché quando piove qui l'acqua resta in superficie e si scivola tanto. Non ho tante pole, ma neanche Rins, penso che il problema in qualifica è il pacchetto in sé. In Europa ci giochiamo tanti punti e speriamo di fare gli step necessari che servono per migliorarci".