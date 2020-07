MotoGP, Pol Espargaro ha firmato con la Honda per due stagioni

MOTOGP

Pol Espargaro ha firmato ufficialmente con la Honda HRC per il 2021 e il 2022. L'ex campione del mondo della Moto2 sarà dunque il compagno di squadra di Marc Marquez nel Team Repsol Honda. Lo comunica il sito ufficiale della MotoGp a una settimana dal via della nuova stagione. Voci dunque finalmente confermate con il comunicato stampa di HRC. "La Honda Racing Corporation è lieta di annunciare la firma di Pol Espargaro - si legge nel testo -. L'ex campione del mondo Moto2 si unirà al Repsol Honda Team con un contratto di due anni".

"Pol Espargaro si unirà a Marc Marquez a bordo della Honda RC213V - prosegue la nota -. Espargaro è uno dei piloti più esperti della griglia, avendo corso nella Campionato mondiale dal 2006 e disputato 104 Gp nella classe regina". Nel team Honda ufficiale Espargaro prenderà il posto di Alex Marquez, che invece ha prolungato l'accordo con Honda fino al 2022 entrando però a far parte del Team LCR di Lucio Cecchinello dalla prossima stagione. "Sono molto orgoglioso di annunciare il mio rinnovo con Honda - ha dichiarato il fratello di Marc -. HRC mi ha dato l'opportunità di arrivare in MotoGP e sono felice di entrare a far parte del Team LCR alla fine del 2020 e di competere in una grande squadra con una grande esperienza in MotoGP". "Voglio ringraziare HRC e il Team LCR per la fiducia che hanno riposto in me per poter continurare a far parte della famiglia Honda e lavorerò duramente per ripagare la loro fiducia con i risultati. Ora sono ansioso di iniziare la stagione a Jerez e sono completamente concentrato per dare il massimo quest'anno".