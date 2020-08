MotoGP, Pol Espargaro regala la pole alla KTM sulla pista di casa, Rossi 15esimo e a terra

GP STIRIA MOTOGP QUALIFICHE

Al Red Bull Ring di Spielberg la pole del GP della Stiria va a Pol Espargaro con la KTM ufficiale. Con il catalano in prima fila ci saranno il giapponese Takaaki Nakagami con l'unica Honda approdata al Q2 (quella LCR) e per il rientrante Johann Zarco con la Ducati Avintia. Al via dalle seconda fila Joan Mir con la Suzuki, Jack Miller con la Ducati Pramac e Maverick Vinales con la Yamaha factory. Nono tempo per Andrea Dovizioso. Solo 15esimo Valentino Rossi, scivolato a terra nelle battute finali del Q1.

KTM in pole position (la prima in assoluto) sulla pista di casa , il Red Bull Ring di Spielberg, grazie al tempo di 1.23.580 stampato da Pol Espargaro sul'asfalto amico, ad aprire una prima fila che sarà completata dal giapponese Takaaki Nakagami (staccato di soli 22 millesimi di secondo con la Honda LCR) e... solo sulla carta, da Johann Zarco che ha chiuso a soli 52 millesimi dalla KTM numero 44 ma domani non potrà schierarsi appunto sulla terza casella della prima fila. Il francese infatti si muoverà dalla corsa dei box con la Ducati Avintia, a causa della sanzione rimediata per la condotta irresponsabile (così ha deliberato lo Stewards Panel della FIM) per l'incidente con Franco Morbidelli nei primi giri del Gran Premio d'Austria che domenica scorsa ha aperto l'appuntamento "doubleheader". tra le montagne della Stiria. Nella classifica dei tempi, alle spalle del francese, e' stata bagarre tra un nugolo di piloti del quale non ha però fatto parte Valentino Rossi.

Proprio al suo ultimo tentativo di superare la tagliola del Q1, il "Dottore" e' scivolato via (forse toccando il ordolo interno con la parte bassa della carenatura) in piena percorrenza della penultima curva, quando il passaggio alla fase decisiva delle qualifiche sembbrava alla sua portata. Valentino scatterà quindi dalla quinta fila, alle prese quindi con l'ennesima gara di rimonta dopo prove ufficiali poco brillanti. Il passaggio dal Q2 al Q1 (oltre che a Zarco) è invece riuscito a Danilo Petrucci che ha poi chiuso le prove ufficiali con il dodicesimo tempo , mentrecon l'altra Ducati ufficiali scatterà dalla terza fila (nono tempo che diventa ottava piazza sulla griglia) per andare all'attacco del bis del successo nel GP d'Austria dello scorso fine settimana.

Con Zarco al via dai box, la migliore delle Desmosedici sullo schieramento di partenza sarà quella Pramac di, autore del quinto tempo, alle spalle di Joan Mir (Suzuki) che eredita ... la prima fila dal solito Zarco e davanti alla M1 factory di, che aveva ottenuto la pole sabato scorso. Settimo ed ottavo tempo delle qualifiche per Alex Rins con l'altra Suzuki ufficiale e per la KTM Tech3 di Miguel Oliveira, mentreed il suo compagno di squadrahanno segnato il decimo e l'undicesimo tempo.