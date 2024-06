MotoGP Olanda, Bagnaia: "Fantastico vincere in Sprint, ma è solo sabato"

gp olanda

Il ducatista prosegue in maniera positiva il weekend olandese e lancia la sfida a Martin

© Getty Images L'Olanda continua a portare fortuna a Francesco Bagnaia, col due volte campione MotoGP che dopo aver dominato il venerdì si prende la scena anche il sabato con la vittoria della Sprint. Dopo aver ottenuto la pole e aver conquistato il successo nella mini gara di Assen, il pilota Ducati suona la carica, consapevole di poter fare bene anche nel GP della domenica: "Vincere qui è fantastico, ma è solo sabato. Siamo fiduciosi, non vedo l'ora sia domani".

E continuando a sorridere, Bagnaia ha aggiunto: "Stiamo facendo un lavoro ottimo da ieri, anche oggi ho cercato di essere costante per capire se la posteriore fosse giusta per la gara di domani".

"Da cinque gare andiamo forti dal venerdì e anche in Sprint, ma poi sono successe tante cose, da problemi a cadute. Le ultime due non abbiamo avuto problemi e le abbiamo vinte, ma qui abbiamo anche qualcosa in più e siamo partiti col piede giusto perché abbiamo lavorato davvero bene" ha spiegato entusiasta ai microfoni di Sky.

Bagnaia ha poi sottolineato: "Avevo margine, ma non ero contento del feeling con l'hard davanti. Era l'unica opzione possibile perché la media avrebbe retto e in scia sarebbe stato troppo. Insieme al team ho comunque sempre cercato la quadra per tutta la stagione, quadra che abbiamo trovato a Jerez. Qui abbiamo toccato pochissimo la moto, solo per adattarla a questa pista. Per Assen mi sono preparato fisicamente e questo aiuta".