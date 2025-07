Nastro Rosa Tour, il Circolo Sambenedettese primo a Cagliari

Il team Circolo Nautico Sanbenedettese è stato il primo ad arrivare a Cagliari e ad aggiudicarsi la prima tappa offshore in terra di Sardegna del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025. Una regata che da Trapani è arrivata a Cagliari incrociando il Faro di Capo Spartivento, uno dei 15 fari inseriti nel progetto Valore Paese Italia - Fari, avviato da Difesa Servizi spa nel 2015. Queste strutture affascinanti sono allocate in scenari mozzafiato e sono testimoni silenziosi della nostra storia e custodi di aneddoti, avventure, navigazione ed esplorazione. Le classi Waszp e Wing hanno iniziato oggi il loro programma di regate nelle acque davanti al Molo Ichnusa: adrenalina, tecnica e spettacolo gli ingredienti fondamentali di queste fantastiche competizioni che proseguiranno nei prossimi due giorni. Domani dalle 16 alle ore 22 al Villaggio di Regata si potrà prendere parte all'Open Day presso lo stand delle Federazione Italiana Vela e partecipare ai talk del programma serale. Nell primo, alle 20.30 con la Federazione Italiana Vela, si parlerà del Progetto UniCa, mentre a seguire sarà presentato il volume 'Il Giro dell'Italia a Vela - Diario di Bordo 2024', che racconta la scorsa edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Il 2 luglio ancora regate e si concluderà in serata con la cerimonia di premiazione alla presenza di autorità civili e militari ed avrà luogo il concerto della banda della Brigata Sassari, orgoglio di Sardegna e dell'Italia.