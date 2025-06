MotoGP Olanda, Quartararo: "Ho una chance per la pole, ci proverò"

A. MARQUEZ: "GIORNATA STRANA"

Secondo tempo in prequalifiche per Alex Marquez che manda un chiaro messaggio in vista del prosieguo del weekend: "È stata una giornata strana, il meteo doveva essere perfetto in teoria e non è stato così. Nel pomeriggio sembrava non finire mai la sessione, ho commesso degli errori con la media davanti poi con la soft ha funzionato tutto. Non abbiamo fatto il lavoro che dovevamo. Con Marc mi confronto, ci diciamo la nostra su quello che vediamo.