MotoGP, Nakagami operato alla mano: a Motegi ci sarà

Aragon, la Ducati non fa sconti



























Dopo il brutto incidente con Marc Marquez ad Aragon, Takaaki Nakagami è stato operato al 4° e 5° dito della mano destra: "Sembrava che i tendini fossero danneggiati. Non è stato necessario alcun trapianto di pelle e crediamo che l'infortunio non gli impedirà di essere al via del suo Gran Premio di casa", ha spiegato in una nota il team Honda Lcr dopo il consulto con il dottor Mir. "Sarà dura, ma non voglio mollare", ha scritto il giapponese sui suoi social. Anche perché la MotoGP torna subito in pista sulla pista di casa di Nakagami, Motegi, già nel fine settimana.