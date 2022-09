Aragon, Marquez manda ko Quartararo: "La gomma era fredda e la moto è scivolata"

motogp aragon

Il francese va subito fuori ad Aragon a causa del contatto tra la sua Yamaha e la Honda dell'otto volte iridato

© Getty Images Avvio choc del GP di Aragon, col leader del Mondiale Fabio Quartararo subito ko a causa di un contatto tra la sua Yamaha e la Honda di Marc Marquez. Al ritorno in pista dopo l'operazione, lo spagnolo ha infatti avuto problemi con la sua moto dopo poche curve e, perdendo la posteriore, è stato tamponato dal "Diablo". Marquez ha spiegato: "La partenza è stata forte, ero in forma ma alla curva 3 ho provato la linea giusta e con la gomma fredda mi è partita dietro. Quartararo voleva sorpassarmi e l'avevo dietro, mi ha toccato e ho sentito qualcosa di strano sulla moto".

Dopo poche curve la RC213V del Cabroncito ha avuto nuovi guai, con Nakagami che lo ha centrato per la seconda volta: "L'abbassatore non andava, l'ho inserito e si è bloccata la ruota dietro perché avevo un pezzo di carena di Quartararo lì dentro e anche Nakagami è caduto. Spero sia lui che Fabio stiano bene, è stato un problema che può succedere in avvio di gara".