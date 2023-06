MotoGP Mugello, Rins va ko: frattura di tibia e perone nella Sprint Race

GP ITALIA

Brutto infortunio alla gamba destra per il pilota Honda LCR che è stato sottoposto a una prima operazione a Firenze

© Getty Images Il weekend del GP d'Italia di Alex Rins, pilota del team Honda LCR, si conclude anzitempo. Sfortuna per il pilota spagnolo al Mugello, con la Sprint Race del sabato che lo ha visto cadere al secondo giro all'Arrabbiata 1 procurandosi un brutto infortunio alla gamba destra. La diagnosi è delle peggiori, con la frattura di tibia e perone che ha portato lo spagnolo all'operazione chirurgica all'ospedale fiorentino di Careggi dove è stato applicato un fissatore esterno per stabilizzare la gamba e ridurre il gonfiore.

Quella di Firenze, però, è stata soltanto la prima operazione a cui verrà sottoposto Rins. Lo spagnolo, infatti, nelle prossime ore verrà trasferito in Spagna dove verrà operato definitivamente per poi iniziare il percorso riabilitativo per ritornare quanto prima in sella alla sua Honda.

Sui social lo stesso Rins ha tenuto a ringraziare tutti: "Grazie per i messaggi, lavoreremo duramente per tornare il prima possibile".