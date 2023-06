MotoGP: Bagnaia trionfa al Mugello, Martin e Zarco completano la tripletta Ducati

GP ITALIA MOTOGP

Il campione in carica domina la sesta tappa iridata e prende il volo nel Mondiale

MotoGP, le immagini della gara del Mugello































Una vittoria senza discussioni per Francesco Bagnaia nel Gran Premio d'Italia. Il campione in carica completa il suo en plein italiano (dopo la pole position e il successo nella Sprint del sabato), gestendo lungo tutta la durata della gara un vantaggio minimo ma sufficiente su Jorge Martin, l'unico un grado in qualche modo di impensierire Pecco. Lo spagnolo è secondo davanti al compagno di squadra (Pramac) Johann Zarco. Ducati quarta anche con Luca Marini. Brad Binder è quinto con la KTM davanti alla Aprilia di Aleix Espargarò e all'altra KTM factory di Jack Miller. Solo ottavo Marco Bezzecchi davanti a Enea Bastianini. Top ten anche per Franco Morbidelli che precede il compagno di squadra Fabio Quartararo. Ko per caduta (senza conseguenze fisiche) sia Marc che Alex Marquez.

Il perentorio successo del Mugello (replica di quello di dodici mesi fa) permette a Bagnaia di allungare decisamente al comando della classifica con 131 punti, ventuno più di Bezzecchi che paga una domenica poco brillante (dopo il bel secondo posto delle Sprint) ed è ora braccato da Martin (110 punti a 107) per il ruolo di primo sfidante del leader. Quarta casella per Binder che sale a quota 92 (-39 da Bagnaia), seguito da Zarco, al quale il terzo posto del Mugello consente di raggiungere quota 88 punti. Crescono anche le quotazioni di Luca Marini che si presenterà al Sachsenring (già il prossimo fine settimana) da sesto nel Mondiale con 72 punti al suo attivo.

LA CRONACA DELLA GARA

Scatto di Miller al semaforo ma Bagnaia tiene duro e tre curve dopo il via è di nuovo davanti a tutti. Seguono Martin, Marini, Mar e Alex Marquez. All'inizio del secondo giro Martin scavalca Miller. Settima piazza per Bezzecchi alle spalle dell'altra KTM ufficiale di Binder. Lungo di Alex Marquez che manca di poco il fratello maggiore ma crea un po' di scompiglio nel gruppo degli inseguitori di Bagnaia e Martin. Terzo è ora Marini davanti al Cannibale spagnolo. Martin marca stretto il leader in rosso. Solo nono Bezzecchi, per ora fuori dai giochi che contano, ancora più lontano Bastianini (dodicesimo tra le Yamaha Monster di Morbidelli e Quartararo...). Marc Marquez va largo alle Bucine e scivola fuori nella ghiaia, lasciando la quarta posizione al fratello Alex. Zarco è quinto davanti a Binder, Miller e Bezzecchi. Cinque Ducati nella top five, poi la KTM del sudafricano. A terra a tredici giri dala bandiera a scacchi Miguel Oliveira con la Aprilia RNF. Al secondo tentativo, Marquez Jr. strappa la terza posizione a Marini alla staccata di San Donato. Dieci giri alla fine: Bagnaia controlla Martin, poi Marquez e Marini che deve difendersi da Zarco. Entrambi guadagnano una posizione (e sono ora in lotta per il podio) quando lo spagnolo del Team Gresini scivola a terra. Giornata nera per la famiglia Marquez al Mugello. Quinta e sesta le KTM di Binder e Miller, Aleix Espargarò con la Aprilia factory precede da Ducati VR46 di Bezzecchi. Poi Bastianini e le Yamaha Monster di Morbidelli e Quartararo. A meno sei dalla fine Zarco porta sul podio (per ora virtuale) anche la seconda Ducati Pramac, infilando l'altra VR46 di Marini. Più di un secondo di vantaggio per Bagnaia su Martin. Il campione in carica si aggiudica la vittoria davanti a Martin e Zarco. Poker Ducati con Marini, poi Binder, Espargarò e Miller. Nella top ten finale dall'ottava alla decima casella anche Bezzecchi, Bastianini e Morbidelli. Poker Ducati insomma e cinque piloti italiani nei primi dieci della classifica del Mugello!