MotoGP Argentina: sabato solo due sessioni prima delle qualifiche

Sono ore di attesa in Argentina dopo la cancellazione del venerdì di libere della MotoGP per il ritardo dei container che dovevano trasportare le moto dall'Indonesia in Sud America. Ancora in volo sull'Atlantico, tutte le attrezzature dovranno fare un secondo scalo in Brasile prima di arrivare a Tucuman, poi il trasporto verso il circuito di Termas de Rio Hondo. Una vera e propria corsa contro il tempo per montare tutto e consegnare ai piloti le moto in vista delle libere, che saranno compresse: solo due sessioni prima delle qualifiche.

