MotoGP Misano, Marquez vince con dedica: "Per Fausto Gresini, emozione forte"

motogp misano

Lo spagnolo sorride e fa sorridere il team Gresini con dedica al compianto Fausto

Misano, le immagini della domenica di MotoGP









































1 di 22 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Marc Marquez ci prende gusto e nel weekend di MotoGP a Misano fa bis vincendo la seconda gara di fila dopo Aragon. Esplosione di gioia al traguardo per lo spagnolo del team Gresini, futuro promesso sposo del team Ducati factory, con una dedica speciale: "Forse oggi qualcuno dal cielo ha fatto cadere qualche goccia, forseFausto Gresini. Questa vittoria è per la famiglia Gresini e per tutto il team".

"Per me la cosa più importante è stata la velocità dopo la pioggia, quando mi sono trovato in testa ho cercato il passo. Sono stanco, ma le emozioni sono forti. Al traguardo ero felicissimo" ha detto.

Nadia Gresini, team owner, è entusiasta: "Abbiamo corso con la livrea di Fausto, vedere Marquez sul podio è incredibile. Sono tanto orgogliosa, vedere questi colori in pista e sul gradino più alto è un'emozione forte". Vedi anche Motogp MotoGP Misano, è ancora super Marquez: vittoria davanti a Bagnaia, pasticcio Martin BASTIANINI: "VICINO AL PODIO, HO LOTTATO" - Terzo posto per Enea Bastianini: "È stato un GP molto difficile perché partivo da dietro, ma quando ho visto la possibilità di avvicinarmi al gruppo di testa e c'era la pioggia sono andato vicino al podio. Ho lottato per la vittoria, ma ero stanco perché ho dolore al piede e non sto bene. A casa ha un altro gusto. La gara è stata particolare e strana, non me l'aspettavo. È stata divertente nonostante qualche mio problema, mi sono svegliato col mal di pancia. La sensazione di rientrare ai box c'era, ma ho spinto".

MARTIN: "ERRORE DI STRATEGIA, DEVO PARLARE DI PIÙ COL TEAM" - Si mangia le mani Jorge Martin, 15° dopo un doppio cambio di moto che lo ha portato all'errore: "Errore di strategia, forse se avessi avuto chiare le condizioni meteo di dopo non avrei fatto il cambio. Ho cercato di dare il massimo, ho tentato di sorpassare. Ma non è andata, ho preso un punto e va bene così. Ero forte, sapevo di poter competere con Pecco e va bene così. Cambio? Dovevo parlare di più col team forse, quando sei in moto pensi troppo e male.