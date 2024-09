MotoGP Misano, Bagnaia: "Speravo di essere più in forma, ma abbiamo trovato la quadra"

MOTOGP MISANO

Il pilota Ducati dopo il venerdì di Misano: "Marquez e Martin sono i miei rivali principali"

© ansa Pecco Bagnaia prova a sorridere nonostante una condizione fisica non ancora ottimale dopo il brutto incidente di Aragon: "Stringo i denti, purtroppo anche io credevo di arrivare più in forma a questo weekend - le parole del pilota Ducati a Sky dopo il venerdì di Misano, chiuso col miglior tempo in prequalifica -. In mattinata senza antidolorifici è stata veramente dura. Soprattutto all'inizio del turno, quando ero un po' freddo. Poi scaldandomi le cose sono migliorate. Alla fine comunque ho trovato la quadra per riuscire ad andare forte senza concentrarmi troppo sul dolore".

"Ho un grosso edema sulla clavicola, mi fa molto male anche il costato, mi vengono le fitte sui cambi di direzione - ha spiegato il tre volte iridato -. Il collo invece è molto sollecitato al curvone, però alla fine la quadra l'ho trovata (con gli antidolorific, ndr) e non cerco scuse. Le gomme per la Sprint? Ho visto Martin riuscire a fare tanti giri anche con la soft, non dovrebbero esserci problemi. La media comunque si è confermata molto stabile e veloce, la scelta non sarà semplice. Marc e Jorge saranno i miei due rivali principali, nonostante abbiamo tutti stili diversi".

BASTIANINI: "BUON FEELING CON LA SOFT, MENO CON LA MEDIA"

Anche Enea Bastianini ha commentato il suo venerdì: "Con la media mi sono trovato maluccio, mi mancava grip. La gomma della Sprint sarà sicuramente la soft, chissà se lo sarà anche per la gara lunga. Vedremo cosa verrà fuori domani. Sicuramente con la soft avevo un ritmo buono e un buon feeling. In frenata sono messo abbastanza bene, spero di partire davanti per non fare troppi sorpassi... Sarà una gara simile alle altre, con tante Ducati davanti e Marquez in grande forma. Sarà una battaglia dura, sicuramente 71 punti sono tanti da recuperare, ma finché si potrà io ci proverò".