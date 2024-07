MotoGP, media GB: Hamilton in trattativa per acquistare il team Gresini

© Getty Images

Il futuro pilota della Ferrari Lewis Hamilton sarebbe in trattativa con la Gresini Racing per l'acquisto della squadra satellite Ducati nella MotoGP. A lanciare l'indiscrezione è The Race, secondo il quale Hamilton avrebbe espresso interesse ad acquisire Gresini dall'attuale capo del team Nadia Padovani. Si ritiene addirittura che un membro della cerchia ristretta del pilota di F1 fosse presente con Gresini ad Assen lo scorso fine settimana, mentre l'attuale pilota della Mercedes e i suoi rappresentanti staerbbero valutando la fattibilità commerciale dell'acquisizione del team in un momento chiave nella storia della MotoGP, attualmente in fase di acquisizione da parte della Liberty Media, proprietaria della F1.