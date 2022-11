MotoGP, Mbappé tifa Quartararo: la stella del Psg manda un video messaggio al Diablo

MOTO E PALLONE

Sfida decisiva tra Quartararo e Bagnaia, col francese che può contare su un tifoso d'eccezione

Il GP di Valencia di MotoGP sarà decisivo per la lotta al titolo iridato, con Francesco Bagnaia che arriva all'ultimo appuntamento del Motomondiale con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo che deve vincere e sperare che l'italiano vada fuori dalla zona punti. L'iridato francese sogna dopo la stagione condotta in testa alla classifica, col primato perso solo a Phillip Island, e può farlo anche grazie al sostegno di una stella della Francia: Kylian Mbappé.

Il talento della nazionale di calcio francese, nonché stella del Paris Saint-Germain, ha infatti inviato un video messaggio all'amico Quartararo incitandolo in vista del duello finale con Bagnaia: "Buona fortuna Fabio, siamo con te". Parole, pubblicate sull'account ufficiale della MotoGP, che faranno di certo piacere al Diablo in vista di un weekend decisivo per il titolo