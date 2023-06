MotoGP, Martin piega Bagnaia e fa sua la gara sprint del Sachsenring

GP GERMANIA

Doppietta Ducati con lo spagnolo davanti al campione del mondo. Terzo Miller, giornata difficile per Marc Marquez, Aprilia e Quartararo

© ipp Ancora un successo Ducati in MotoGP, ma questa volta a vincere è stato Jorge Martin, che ha fatto sua la gara sprint del Sachsenring. In Germania, su una pista finalmente del tutto asciutta, lo spagnolo del team Pramac ha ben presto preso la testa del gruppo ed è fuggito. Pecco Bagnaia non è riuscito a tenere il suo ritmo, chiudendo secondo davanti a Jack Miller, protagonista della solita grande partenza con la Ktm. Grande battaglia per il quarto posto, con Luca Marini che ha preceduto Johann Zarco e Brad Binder. Settimo Marco Bezzecchi, male le Aprilia, Marc Marquez e Quartararo.

Vedi anche Motogp MotoGP, Martin dopo la vittoria nella Sprint Race: "Sapevo di essere veloce" Si è così interrotta la striscia di vittorie di Bagnaia, che dopo la doppietta del Mugello si è arreso a Martin, forse il rivale più pericoloso del momento. Con questo successo, "Martinator" è anche balzato al secondo posto nella classifica generale alle spalle proprio del compagno di marca. La battaglia per la Top 3 ha avuto poca storia, visto che Miller, ha dovuto cedere alle due Desmosedici, chiudendo comunque con una discreto margine di sicurezza sul resto del gruppo. Dietro di lui, invece, c'è stata battaglia. Alla fine l'ha spuntata un ottimo Marini, mentre Zarco si è preso con un'entrata un po' dura la quinta piazza ai danni di Binder.

Mai in lotta per il vertice e scivolato al terzo posto nella generale Bezzecchi, ancora peggio hanno fatto altri potenziali protagonisti. Marc Marquez è andato in calando chiudendo solo undicesimo senza riuscire a reagire ai limiti della sua Honda nonostante sia il re del Sachsenring. Addirittura ha fatto peggio Fabio Quartararo, che è arrivato alle spalle anche di Fabio Di Giannantonio con una Yamaha altrettanto in crisi. Leggermente meglio di loro ha fatto Aleix Espargarò con l'Aprilia, ma la nona, piazza tra Alex Marquez ed Enea Bastianini, non può soddisfare il team di Noale, che ha anche perso per strada Maverick Vinales (caduto). Quindicesimo Franco Morbidelli.