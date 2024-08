MotoGP, Marquez vola: “Lotteremo per la vittoria”. Bagnaia: “Perso un turno”  

ARAGON

Giro da record per lo spagnolo al venerdì: “Sono a mio agio ad Aragon”. Tanta fatica invece per il leader del Mondiale: “Seguita la strada sbagliata”

Ad Aragon prosegue il duello Bagnaia-Martin





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In mattinata ha dominato le prove libere e nel pomeriggio ha fatto altrettanto nelle pre-qualifiche, con anche nuovo record della pista. Marc Marquez è stato l’assoluto protagonista del venerdì ad Aragon, presentandosi con grande fiducia al weekend di gara: “Questa è una pista che mi piace, sulla quale posso fare la differenza. Vittoria? Qui potremo lottare”. Più attardato nei tempi, ma in crescita Bagnaia: “Invertita la rotta con la soft”.

Vedi anche Motogp MotoGP: Marquez protagonista da record, pre-qualifiche dominate È un Marc Marquez tranquillo e fiducioso quello che si è presentato ai microfoni di Sky dopo il turno di pre-qualifiche del venerdì, dove lo spagnolo ha realizzato il nuovo record della pista: “Come ho detto ieri, se partiamo con una buona base, allora possiamo fare un buon weekend. Direi che siamo partiti bene, ma adesso dobbiamo lavorare per gestire le gomme e il passo gara. Come riesco a fare così bene l’ultima curva qui? Mi concentro semplicemente nel non sbagliare, ma mi sento molto a mio agio in quel tratto della pista. Questo weekend potremo lottare per la vittoria e so che ad Aragon posso fare la differenza. Ciò non significa che nelle prossime gare potremo lottare sempre per vincere, bisogna essere realisti. Sono però convinto che la vittoria arriverà: quest’anno o il prossimo”.

Chi ha vissuto una giornata un po’ complicata è stato invece Francesco Bagnaia. Il leader del Mondiale ha faticato a trovare l’assetto giusto con la sua Ducati, emergendo solamente negli ultimi giri del venerdì (6° tempo): “Purtroppo abbiamo perso completamente il turno della mattina per cause esterne, anche se non posso dire cosa è successo. Abbiamo intrapreso la strada sbagliata, ma poi abbiamo invertito la rotta. Quando abbiamo messo la soft il grip è migliorato e abbiamo fatto un bello step avanti. Questa gomma sul nuovo asfalto ti dà un bel vantaggio, perché ti permette di aprire subito il gas. L’anteriore è quello che dà più problemi: spinge tanto e tende a chiudersi. Nella Sprint Race useremo la soft e poi domenica vedremo”.

Vera sorpresa di giornata sono state le due Aprilia, con Aleix Espargaro che ha siglato il secondo miglior tempo nell’ultima sessione: “Nel turno di questa mattina la pista era molto sporca e non sono riuscito a provare nulla. Nel pomeriggio invece abbiamo trovato un bel passo, ma dobbiamo capire ancora bene il nuovo asfalto”.

Felice anche Maverick Viñales, autore del terzo crono nelle pre-qualifiche: “Siamo riusciti a tirare fuori il 100% dalla moto, iniziare un weekend così è qualcosa di molto positivo. Con la gomma media al posteriore ho sofferto molto, ma con la soft sono migliorato. Solo Marquez è riuscito a fare qualcosa di diverso, mentre io ero in linea con tutti gli altri”.