MotoGP: Marquez protagonista da record, pre-qualifiche dominate  

ARAGON

Il ducatista del team Gresini ferma il cronometro sull’1’45”801 sulla pista spagnola, mettendosi alle spalle le due Aprilia. Sesto tempo per Bagnaia

Ad Aragon prosegue il duello Bagnaia-Martin





























1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Dovrò dimostrare di essere rapido su questa pista come ai tempi della Honda", aveva dichiarato ieri in conferenza stampa e oggi è passato ai fatti. Dopo essere stato il più veloce nelle libere di questa mattina, Marc Marquez si è confermato anche nel pomeriggio: 1'45"801 il tempo dello spagnolo sulla Ducati Gresini (record della pista), il migliore nelle pre-qualifiche. Secondo e terzo Espargaro (+0.272) e Viñales (+0.316). Solo 6° Bagnaia.

Vedi anche Motogp MotoGP, Marquez vola: “Lotteremo per la vittoria”. Bagnaia: “Perso un turno” Dopo il miglior tempo fatto siglare nelle prove libere del mattino, è ancora Marc Marquez a firmare il crono più veloce nelle pre-qualifiche del venerdì pomeriggio sul circuito di Aragon. Lo spagnolo è stato autore del nuovo record della pista in 1’45”801, davanti alle due Aprilia di Aleix Espargaro (+0.272) e Maverick Viñales (+0.316). Un risultato incoraggiante per il pilota del team Gresini, alla caccia della sua prima vittoria in Ducati. A completare le prime cinque posizioni sono stati poi Martin (+0.578) e Alex Marquez (+0.605). Leggermente più staccato il leader del Mondiale Francesco Bagnaia, autore del sesto tempo (+0.790): il pilota Ducati ha faticato per tutta la sessione, trovando i migliori crono personali solamente nel finale. A chiudere la top 10 di piloti che domani accederanno direttamente alla Q2 sono stati poi Morbidelli (Ducati Pramac), Zarco (Honda LCR) e le due Trackhouse di Raul Fernandez e Miguel Oliveira.

Decisamente più attardato Acosta (12° a +1.131 con la GasGas), ma soprattutto Bastianini: il ducatista si è dovuto accontentare del quindicesimo tempo (+1.230) e domani sarà obbligato a passare per la Q1. Da segnalare la scivolata a metà sessione di Fabio Qartararo (20° tempo finale), scaricato dalla sua Yamaha in curva 5, mentre Luca Marini si è preso il 17° tempo (+1.479). Ultimato il programma del venerdì, i piloti della MotoGP torneranno ora in pista sabato mattina, a caccia della pole position in qualifica. Nel pomeriggio di domani si correrà poi la Sprint Race, dove si assegneranno i primi punti di questo weekend.