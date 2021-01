MotoGP, Marquez riprende ad allenarsi in palestra

MOTOGP

Marc Marquez continua a fare passi avanti verso il pieno recupero. Lo spagnolo ha ripreso ad allenarsi in palestra e ha postato sui social un'immagine sorridente del suo ritorno in sella alla cyclette, sempre con indosso il tutore al braccio destro. Lontano dalle piste ormai da sei mesi, l'8 volte campione del mondo procede dunque nel percorso di riabilitazione dopo le tre operazioni subite in seguito alla caduta di Jerez del 19 luglio scorso, ma sulla data del suo rientro non vi è ancora alcuna certezza. twitter

Il prossimo appuntamento ufficiale della MotoGP è quello dei test in Qatar del 6 marzo, dopo la cancellazione di quelli della Malesia causa Covid. Il 26 dello stesso mese, sempre a Losail, partirà invece il mondiale. Al momento quella di Marc sembra una corsa contro il tempo: l'ultimo comunicato ufficiale della Honda, rilasciato il 14 gennaio, parlava di "un'evoluzione clinica e radiografica soddisfacente", ma non forniva alcuna indicazione sui tempi di recupero.

Operato la prima volta il 21 luglio, due giorni dopo l'incidente, Marquez era tornato in pista il 25 per disputare le Libere 3 del GP dell'Andalusia, ma aveva dovuto dare forfait dopo pochi giri. A inizio agosto era tornato sotto i ferri per sostituire la placca di titanio nel braccio e 4 mesi dopo era stato costretto a un nuovo intervento, questa volta finalizzato all'aggiunta di un'innesto osseo che favorisse la ricomposizione dell'omero fratturato.