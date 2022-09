MotoGP, Marquez: "Ora posso attaccare"

© Getty Images

Dopo la pole position e il quarto posto di Motegi, Marc Marquez arriva a Buriram, sulla pista dove festeggiò nel 2019 il suo ultimo titolo della MotoGP. "L'ultimo weekend è stato molto positivo per me e per la Honda, abbiamo fatto la pole position e chilometri in gara. Questo ha portato serenità nel box e adesso non vedo l'ora di ricominciare qui a Buriram", ha detto lo spagnolo della Honda