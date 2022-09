MotoGP, Bagnaia alla vigilia di Buriram: "L'errore di Motegi? Troppo ambizioso"

MOTOGP THAILANDIA

Il pilota della Ducati torna sulla caduta in Giappone, Marquez: "Profilo basso per questo weekend". Quartararo: "Possiamo fare bene qui in Thailandia"

© Getty Images Dopo Motegi, la MotoGP si sposta a Buriram, per il GP della Thailandia. Nella conferenza stampa della vigilia, Bagnaia torna sull'errore in Giappone: "Sono stato troppo ambizioso, ci ho provato da troppo distante". In vista della gara, il leader del Mondiale Fabio Quartararo è ottimista: "Possiamo fare un buon risultato a prescindere dal meteo". Più cauto, invece, Marc Marquez: "Manteniamo un profilo basso per questo Gran Premio".



La Thailandia, sede del prossimo appuntamento del Motomondiale, è l'occasione perfetta per rifarsi dopo la delusione del Giappone. Vale soprattutto per Francesco Bagnaia che, in conferenza stampa alla vigilia del weekend di Buriram, torna anche sull'errore di Motegi che gli è valso un ritiro, oltre che punti in classifica: "Ho rivisto la caduta di Motegi - dice 'Pecco' - stavo cercando di superare Quartararo, ma ero troppo lontano per tentare il sorpasso: sono stato troppo ambizioso. Un errore che comunque rifarei, perché il mio obiettivo è stare davanti".

Con l'incognita meteo, in Thailandia sarà fondamentale ritrovare un buon ritmo anche sul bagnato: "Stiamo tentando di recuperare il feeling con la pista bagnata, questo weekend sarà diverso: lo scorso è stato strano e non solo per il meteo, in Giappone avevamo tanti problemi in accelerazione".

A Buriram, anche il leader del Mondiale Fabio Quartararo cercherà di migliorare l'ottavo posto conquistato in terra nipponica. Ci proverà su un tracciato per il quale ha buone sensazioni: "A Motegi non sono riuscito a superare - ammette il francese - anche se il passo era buono e anche se sono stato aggressivo non ha funzionato. Qui a Buriram possiamo fare un buon risultato a prescindere da se la pista sarà asciutta o bagnata".

Partono un filo più indietro nei pronostici sia Enea Bastianini, con la Ducati del Team Gresini, sia Aleix Espargaró, in sella all'Aprilia e ancora in lotta per il Mondiale. La "Bestia", in attesa di salire sulla Rossa ufficiale il prossimo anno, è il pilota ad aver vinto di più in stagione, quattro volte, dopo Bagnaia e non vuole certo fermarsi adesso. Lo spagnolo della casa di Noale, invece, vuole tornare sul gradino più alto del podio per giocarsi le ultime chance iridate.