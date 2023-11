MotoGp, Marquez non cerca scuse per il 2024: "Con la Honda era diventato un incubo"

MOTOGP

Il pilota spagnolo è tornato a parlare del proprio futuro con il Team Gresini e del rapporto con la casa giapponese

La MotoGP in Indonesia nel segno di Marquez























1 di 13 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Marc Marquez non vede l'ora di avere fra le mani una Ducati. Dopo le difficoltà incontrate negli ultimi anni con la Honda, il pilota spagnolo è pronto a cambiare aria per dare una svolta alla propria carriera, tartassata dagli infortuni e ai problemi con la moto: "Alla Honda era diventato un vero incubo dal 2020, ma soltanto il tempo dirà se la decisione sarà quella giusta" ha spiegato l'ex campione del mondo in un'intervista rilasciata al sito della MotoGp.

Vedi anche Motogp Honda dà l'ok: Marc Marquez potrà provare la Ducati già nei test di Valencia La stagione non si è ancora conclusa, ma Marquez è pronto ad approdare nel Team Gresini dove sarà chiamato a una sfida difficile, ma non impossibile da portare a termine con il Mondiale sempre nel mirino. "Ci sono sempre dei dubbi dopo aver preso una decisione importante, è difficile cambiare moto e vincere sin da subito. Bisogna però considerare nel 2024 guiderò la moto migliore, per questo motivo non avrò scuse. I primi tre piloti del Mondiale sono tutti della Ducati" ha sottolineato il centauro iberico.

Nel frattempo Marquez non si ferma e si prepara ad affrontare gli ultimi tre appuntamenti stagionali che decideranno le sorti del campionato con Francesco Bagnaia e Jorge Martin che si giocheranno il titolo. "Ritorno al lavoro e ritorno per l’ultima spinta dell’anno, saranno tre gare molto intense. Il primo che affrontiamo è Sepang, un circuito che per noi rappresenta sempre una sfida - ha raccontato il fuoriclasse di Cervera -. Siamo stati forti in alcune delle ultime gare, ma onestamente penso che a Sepang sarà dura. Le curve più lunghe sono state più difficili per noi quest’anno, ma ovviamente continueremo a provare e vedere cosa è possibile fare. Voglio iniziare al meglio questo ultimo scorcio di campionato“.