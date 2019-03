MotoGp, Marquez è carico: "Fino alla fine anche in Argentina"

26/03/2019

Dopo il Qatar, la Honda promette battaglia anche in Argentina. "A Losail abbiamo lottato fino alla fine per la vittoria - ha spiegato Marquez - E l'obiettivo è farlo anche in Argentina, portando a casa più punti possibili". Discorso diverso invece per il compagno di squadra Lorenzo: "In Qatar non è stato il debutto che volevo. Io mi sono concentrato sul recupero fisico, il polso sta migliorando e anche il dolore alle costole è diminuito".