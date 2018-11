MotoGP, Marquez-Dovizioso: la sfida riparte da Eicma

10/11/2018

Anche quest'anno Marc Marquez ha dovuto vedersela con Andrea Dovizioso, ma alla fine si è messo in tasca il suo quinto titolo della MotoGP. Con l'obiettivo di aggiungerne altri. "Spero che non sia finita e di poter trovare qualcosa per migliorare ancora in futuro", ha detto a Sportmediaset nel corso della sua visita a Eicma. Dovizioso lo sa bene e per questo guarda pensa già a preparare il 2019. "Dopo Valencia faremo due test e dovremo affrontarli nel modo giusto perché condizionano tutte le scelte per il prossimo anno", le parole del ducatista.