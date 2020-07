MotoGP, Marquez: "Abbiamo fatto confusione col setup, meglio andare sul sicuro"

I PROTAGONISTI

La MotoGP è ripartita da Marc Marquez, che ha ritrovato subito la prima posizione. "Siamo partiti abbastanza bene, nel pomeriggio abbiamo iniziato a giocare un po' con il setup anche se questo ha creato un po' di confusione. Adesso cercheremo di concentrarci su quello che va meglio", ha detto lo spagnolo dopo il miglior tempo nel venerdì di prove libere. MotoGP, finalmente si fa sul serio

















































































































































































































Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Motogp MotoGP: Marquez cade, ma resta il migliore nel venerdì di libere a Jerez Sulla scivolata del pomeriggio: "E' stata strana, devo riprendere l'abitudine a tenermi su con il gomito... Non so bene perché sia caduto, sono andato un po' largo". Quanto allo sviluppo della moto, per il momento è meglio concentrarsi su quello che si conosce: "Mi manca ancora un po' di feeling e per questo è meglio lavorare con ciò che conosco bene, poi penseremo allo sviluppo".