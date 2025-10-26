MotoGP Malesia: trionfa Alex Marquez, una foratura mette ko Bagnaia

Alex Marquez ha vinto il GP di Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP, conquistando il suo terzo successo stagionale in una gara lunga dopo quelli di Jerez e Montmelò. Il pilota del team Gresini si è messo al comando al secondo giro, poi ha dominato la gara tagliando il traguardo in solitaria. Alle sue spalle hanno chiuso i connazionali Pedro Acosta, con la Ktm ufficiale, e Joan Mir con la Honda ufficiale. Costretto al ritiro a causa di una foratura alla gomma posteriore il poleman, nonché vincitore della Sprint di sabato, Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati ufficiale sembrava aver perso il duello con Acosta per la medaglia d'argento, ma era tranquillamente sul podio quando è dovuto rientrare ai box. Lo "zero" gli fa perdere il terzo posto anche in classifica, a beneficio di Bezzecchi.