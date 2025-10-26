Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP MALESIA

MotoGP Malesia: trionfa Alex Marquez, una foratura mette ko Bagnaia

Sul podio con la Ducati del Team Gresini anche la Ktm di Acosta e la Honda di Mir

di Daniele Pezzini
26 Ott 2025 - 10:48
1 di 27
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Alex Marquez ha vinto il GP di Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale MotoGP, conquistando il suo terzo successo stagionale in una gara lunga dopo quelli di Jerez e Montmelò. Il pilota del team Gresini si è messo al comando al secondo giro, poi ha dominato la gara tagliando il traguardo in solitaria. Alle sue spalle hanno chiuso i connazionali Pedro Acosta, con la Ktm ufficiale, e Joan Mir con la Honda ufficiale. Costretto al ritiro a causa di una foratura alla gomma posteriore il poleman, nonché vincitore della Sprint di sabato, Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati ufficiale sembrava aver perso il duello con Acosta per la medaglia d'argento, ma era tranquillamente sul podio quando è dovuto rientrare ai box. Lo "zero" gli fa perdere il terzo posto anche in classifica, a beneficio di Bezzecchi.

Al quarto posto è così salito Franco Morbidelli con la prima delle due Ducati VR46, seguito dalla Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo e dall'altra Desmosedici gialla di Fabio Di Giannantonio, tutti comunque distanti dalla lotta per il podio. A chiudere la top 10 la Ktm Tech 3 di Bastianini (7° con una grande rimonta dalla 19esima casella di partenza) e l'altra ufficiale di Binder (9°), l'altra Honda ufficiale di Marini (8°) e l'Aprilia Trackhouse di Ogura (10°). Caduto e costretto al ritiro mentre si trovava in ottava posizione il fresco vincitore del titolo di rookie dell'anno Fermin Aldeguer.

Gara piuttosto complicata per Marco Bezzecchi con l'Aprilia ufficiale: il pilota riminese non è mai riuscito a girare sui tempi dei migliori e si è dovuto accontentare dell'11° posto finale. Si consola col terzo posto in classifica, ai danni di Bagnaia. Fuori dalla zona punti invece il suo compagno Lorenzo Savadori e l'altro italiano "di riserva" Michele Pirro, rispettivamente 16° e 17°.

motogp
malesia
sepang

Ultimi video

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

I più visti di Motogp

Rossi-Marquez, video inedito di Sepang 2015: "Volevo ammazzarlo, figlio di p..."

Spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler nel giro di formazione, entrambi via in elicottero

DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

Bagnaia non lascia scampo a nessuno, vittoria in Sprint e sorrisi a Sepang

Marc Marquez, stagione finita: salterà anche i test di fine campionato

Trionfa Furusato: prima gioia iridata dopo lo spavento per l'incidente Rueda-Dettwiler

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:48
Sci, Cdm: Odermatt in testa a gigante Soelden, italiani indietro
11:47
Man Utd, spunta la clausola rescissoria nel contratto di Bruno Fernandes
11:35
Ha 'deciso' il rigore per il Napoli: ecco chi è Bindoni, assistente di Mariani con laurea in astronomia
11:30
Bagnaia: "Ero in lotta e stavo gestendo bene, quest'anno stiamo avendo parecchie sfortune"
11:19
De Bruyne, la "maledizione della coscia" e il dejavù Lukaku: Conte teme un altro lungo stop