Tennis: per Sinner allenamento a Dubai con Simona Halep

Jannik Sinner prosegue la preparazione in vista del 2026. A Dubai si è allenato con Simona Halep, allenata in passato da Darren Cahill, il coach australiano rimasto anche per il 2026 nel team dell'azzurro, che ha aiutato entrambi a raggiungere la posizione numero 1 nel ranking mondiale. Proprio Cahill ha pubblicato un breve video dell'allenamento sul suo profilo Instagram. "Una coppia di campioni" ha scritto, accompagnando lo spezzone di uno scambio concluso da Sinner con una palla corta vincente. Cahill ha documentato anche un altro momento della preparazione, che testimonia il clima all'interno del team in cui la serietà e la leggerezza riescono perfettamente a convivere. Nella foto che ha postato sui suoi profili social, infatti, si vedono Sinner con i componenti dello staff impegnati in una partitella a calcio sulla spiaggia. Divertimento e competizione non mancano: è questa la ricetta vincente dell'azzurro che punta a tornare in vetta nel 2026.