MotoGP, Bagnaia: "La domenica non è mai un problema. Le Sprint? Firmerei per cancellarle..."

Francesco Bagnaia si gode con un pizzico di amarezza la vittoria nel GP di Malesia: "La domenica non è un problema, anche oggi sapevo di poter andar via - le parole del pilota Ducati ufficiale a Sky -. Il sabato invece faccio sempre molta fatica ad avere la stessa competitività. Ieri tra l'altro ho preso una buca e mi sono steso, oggi l'ho presa più volte e non è successo nulla... Capiremo cosa fare meglio nei sabati per riuscire a essere veloci e aggressivi come la domenica. Vincere dieci gare in una stagione è comunque qualcosa di incredibile. Purtroppo ora ci sono le Sprint che contano, dobbiamo migliorare lì. Se firmerei per cancellarle? Subito... Comunque bisogna accettare la realtà dei fatti. Coi se e coi ma non si va da nessuna parte".