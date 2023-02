MotoGP: Luca Marini è il più veloce nell'ultimo giorno dei test a Sepang

ULTIMO GIORNO

La Malesia sorride nuovamente alle Ducati, col fratello d'arte e portacolori del team Mooney VR46 davanti a tutti: tempo di 1.57.889 per lui, che precede Bagnaia e Vinales. Indietro le Yamaha

Il verdetto dei test: Ducati ancora regina







































Le moto italiane sono le grandi protagoniste del terzo ed ultimo giorno dei test di Sepang: le prime nove posizioni, infatti, sono tutte occupate dalle Ducati e dalle Aprilia. Guida Luca Marini, autore di uno strepitoso time attack che gli vale il miglior tempo assoluto in questa tornata di test: il suo 1.57.889 gli consente di portare la moto del team Mooney VR46 davanti a tutti. Seconda posizione per il campione del mondo Pecco Bagnaia, che si è concentrato sulle prove delle nuove soluzioni aerodinamiche prima di andare a caccia del tempo nel finale con la Ducati ufficiale, e chiude a 80 millesimi. Terza posizione per Maverick Vinales, staccato di 147 millesimi con un'Aprilia che sembra aver trovato una buona velocità di punta. Chiudono la top-5 Bastianini (+0.260) e Martin (+0.315), grande protagonista nella mattinata e nella giornata di ieri.

Nei dieci anche Aleix Espargaro (+0.418), Di Giannantonio (+0.455), Bezzecchi (+0.474), Alex Marquez (+0.496) e l'unica moto non italiana nella top-10: è l'Honda ufficiale di Marc Marquez, che ha proseguito negli esperimenti chiudendo a 777 millesimi. Lo spagnolo ha già scartato una delle tre moto portate da Hrc e proseguirà con le prove a Portimao. Chi delude è la Yamaha, con le moto ufficiali che stazionano nelle retrovie e tante difficoltà anche per il collaudatore Cal Crutchlow. Maio Meregalli ha mostrato grande ottimismo sul motore scelto dai nipponici e sulle soluzioni aerodinamiche, ma Quartararo è 19° (+1.054) e Morbidelli subito dietro.

Ci sarà molto da lavorare, per loro, in Portogallo: l'appuntamento è fissato per l'11-12 marzo con altri due giorni di test prima del via della stagione proprio a Portimao.