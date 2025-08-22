Lille, il presidente: "Zhegrova-Juve? Resta qui"

Il presidente del Lille, Olivier Letang, ha chiuso alla cessione di Edon Zhegrova alla Juventus. "Edon Zhegrova resta con noi questa stagione. Conosco molto bene Damien Comolli e ci siamo parlati più volte da quando ha assunto l’incarico alla Juventus. Ci sono stati degli scambi qualche settimana fa, la porta forse era più aperta allora, ma oggi la mia posizione è chiara: Edon resta. Non ho ricevuto alcuna offerta. I media italiani tendono a esagerare: non c’è alcun accordo né trattativa in corso", ha detto.